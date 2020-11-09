Барнаул, 9 ноября, 2020, 06:39 — ИА Регнум. Новый симптом коронавируса, связанный со слухом, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал кандидат медицинских наук, врач высшей категории и депутат алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»):

Слух

«Да, действительно, на ощущение заложенности в ушах жалуется часть пациентов с COVID-19. Впрочем, этот симптом совсем не является специфичным для коронавирусной инфекции. Ощущение заложенности ушей связано с воспалением слизистой носоглотки или Евстахиевой трубы, соединяющей полость среднего уха с носоглоткой. Причиной этого могут быть практически все ОРВИ. Так что навряд ли упомянутый симптом может иметь большую диагностическую ценность».

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что среди симптомов заражения коронавирусной инфекцией иногда встречается заложенность ушей «РИА Новости» сообщила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, в Турции провели исследование, согласно которому у 31 человека из 172 пациентов выявили подобный признак.