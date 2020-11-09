Якутск, 9 ноября, 2020, 05:26 — ИА Регнум. Из-за второй волны коронавируса в России спад в экономике продолжится и количество трудовых мигрантов сократится ещё больше, заявил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM независимый эксперт-аналитик по вопросам экономики, кандидат экономических наук Юрий Данилов.

Focus.kg Трудовые мигранты

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«Экономический кризис в России привёл к свёртыванию многих отраслей, где применялся труд мигрантов. В некоторых отраслях экономики спад оказался настолько большим, что потребность в прежнем количестве мигрантов исчезла, например, в строительстве.

Структура рынка изменилась, малый и средний бизнес сворачиваются, туристическая отрасль терпит также колоссальные убытки. Этим и объясняется сокращение мигрантов.

Наступившая вторая волна коронавируса приведёт к ещё большому спаду в экономике, а значит и количество трудовых мигрантов сократится значительнее», — сказал эксперт Юрий Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые эксперты считают, что каким-то радикальным образом ситуацию на рынке труда и структуру занятости населения переломить не удастся. Аналитик ГК «ФИНАМ» Анатолий Вакуленко считает, что работодатели так или иначе дождутся снятия режима ограничений и всё вернётся на круги своя — трудовые мигранты вновь потянутся в Россию из стран СНГ.