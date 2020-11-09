Нальчик, 9 ноября, 2020, 03:07 — ИА Регнум. В арбитраж Кабардино-Балкарии поступили два иска о ликвидации местных банков, оставшихся без лицензий месяц назад. Истцом в деле выступает Центробанк России, а ответчиками — ООО «Банк «Майский» и ООО «Банк «Прохладный». Претензии к первому из них суд начнёт рассматривать 27 ноября 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Центральный Банк России

Оба банка связаны между собой через акционеров — семью бывшего депутата парламента региона Хасана Дешева, который владеет в «Прохладном» долей в 99,8%.

Иски к банкам поступили в один день — 3 ноября 2020 года. В рамках дела банка «Майский» производство уже начато.

«Центральный банк РФ обратился в Арбитражный суд КБР с заявлением о принудительной ликвидации кредитной организации — общества с ограниченной ответственностью банк «Майский» (регистрационный номер Банка России 1673), утверждении ликвидатором кредитной организации ООО Банк «Майский» государственной корпорации «Агентство по страхованию вкладов», — отмечалось в определении суда.

Схожие требования выдвинуты и к банку «Прохладный», но иск пока не принят к производству.

Напомним, лицензий организации, занимавшие по размеру активов в банковской сфере России 348-е и 350-е места, лишились 9 октября 2020 года. Регулятор обосновал их отзыв в числе прочего тем, что, например, банк «Майский» для сокрытия реального положения дел демонстрировал «случаи фиктивного погашения ссудной задолженности». Также оба банка, по данным ЦБ РФ, нарушали профильное законодательство.

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