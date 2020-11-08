Дамаск, 8 ноября, 2020, 22:07 — ИА Регнум. В Сирии на мине подорвался патрульный автомобиль с военнослужащими США. Об этом 8 ноября сообщает SANA со ссылкой на очевидцев.

Американские солдаты в Сирии

Отмечается, что инцидент произошел на шоссе Хасеке — Дейр-эз-Зор на северо-востоке страны. В результате погибли не менее четырех американских военнослужащих.

Более подробной информации не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 ноября, в сирийском городе Эль-Баб, который контролирует вооруженная оппозиция, прогремел взрыв.

Взрывное устройство, установленное боевиками ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), было обнаружено неподалеку от местной больницы. Погибли три полицейских.

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