Вашингтон, 8 ноября, 2020, 21:57 — ИА Регнум. Избиратели в США вдохнули новую жизнь в глобальное сотрудничество по вопросам климата и защиты окружающей среды. Повторное присоединение Вашингтона к Парижскому соглашению не решит этого кризиса, но вероятная победа Джозефа Байдена над Дональдом Трампом имеет огромное значение. Об этом сообщила корреспондент шведского телеканала SVT Эрика Бьерстрём.

Цитата из м/ф «Это Совсем не про то». Реж. Александр Федулов. 1984. СССР Экология

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»Все могло пойти совершенно по-другому сценарию. Мы могли проснуться и узнать о четырехлетнем продолжении президентства, отрицающего науку и то, что мир находится в состоянии нарастающего климатического кризиса. Тот факт, что всего лишь несколько голосов в США повлияли на то, сможет ли кенийский фермер собирать урожай в будущем, сможет ли рыбак во Вьетнаме избежать повышения уровня моря, будут ли смыты песчаные пляжи шведского Сконе, — один из самых больших парадоксов демократии, но также и ее достоинства. Джо Байден стал президентом в то время, когда тысячи американских городов и предприятий уже приняли решение инвестировать в переход на возобновляемые источники энергии. Теперь в этом им будет помогать человек, занимающий высший государственный пост в стране», — отмечает Бьерстрём.

По ее мнению, «победа Джо Байдена окажется эпохальной, так как то, что Трамп разрушил в Америке, удастся быстро восстановить».