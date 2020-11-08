Санкт-Петербург, 8 ноября, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Футболисты «Краснодара» в выездном матче четырнадцатого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) уступили санкт-петербургскому «Зениту». Встреча, завершившаяся со счётом 1:3, прошла 8 ноября на стадионе «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

Андрей Пронин ИА REGNUM Болельщики «Зенита»

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Далер Кузяев, Артём Дзюба и Алексей Сутормин. У гостей мяч забилМаркус Берг(пенальти).

Отметим, что после четырнадцати матчей в чемпионате России «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Футболисты «Краснодара», в активе которых 18 баллов, находятся на десятой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 17 октября футболисты «Сочи» уступили санкт-петербургскому «Зениту» в выездном матче одиннадцатого тура РПЛ. Встреча прошла на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась со счётом 1:3.

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