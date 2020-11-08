Тюмень, 8 ноября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. В Тюмени более половины жилой недвижимости приобретается жителями из других регионов. Причём не только с целью дальнейшего проживания, сообщает пресс-служба федеральной компании недвижимости «Этажи».

Елена Миронова ИА REGNUM Тюмень

Активными покупателями квартир в Тюмени, согласно информации аналитиков «Этажей», являются жители Югры, Ямала, Омской и Курганской областей. Самыми популярными районами среди иногородних покупателей недвижимости в 2020 году стали районы Тюменской слободы, МЖК и Дома обороны.

«Доля иногородних покупателей в общем объёме сделок с недвижимостью в Тюмени растёт в среднем на 1−2% в год и сейчас уже превышает 56%. Причём приобретают квартиры не только для проживания, но и для инвестиций. Динамика роста средней стоимости жилой недвижимости в Тюмени стабильна и, конечно, это привлекает все больше иногородних покупателей», — прокомментировал ситуацию на тюменском рынке недвижимости директор «Этажей» Ильдар Хусаинов.

Если рассматривать иногородних покупателей квартир в Тюмени, то большинство из них — это жители Сургута, Тобольска, Ишима, Нового Уренгоя, Нефтеюганска, Нижневартовска, Ялуторовска и Кургана.

Сами тюменцы вкладываются в недвижимость Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, Краснодарского края. Для проживания приобретают недвижимость в Сургуте (ХМАО), Краснодарском крае и Калининградской области.