Бергамо, Италия, 8 ноября, 2020, 19:53 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Аталанта» сыграл вничью с миланским «Интером» в рамках седьмого тура Серии А. Встреча, проходившая на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо, завершилась со счетом 1:1.

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Одним из героев встречи в составе хозяев поля стал российский полузащитник Алексей Миранчук, который забил первый мяч в чемпионате Италии после выхода на замену. У гостей мяч забил Лаутаро Мартинес.

Отметим, что после семи матчей в чемпионате Италии «Аталанта» пока занимает пятое место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. Футболисты «Интера», в активе которых 12 баллов, находятся на шестой позиции.

Как передавало ИА REGNUM, 3 ноября футбольный клуб «Ливерпуль» нанес поражение с разгромным счетом команде «Аталанта» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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