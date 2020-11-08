Екатеринбург, 8 ноября, 2020, 19:40 — ИА Регнум. В Екатеринбурге выстрелы из квартиры, в которой произошла кровавая вечеринка, были такими сильными, будто упал рояль. Об этом заявил журналистам сосед предполагаемого виновника бойни.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

Как пишет Накануне.Ru, выстрелы раздались в районе 3:00 по местному времени. Мужчина и его семья не придали этому значения, решив, что это был лишь пьяный дебош. И только утром они узнали о трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, ночью 7 ноября в квартире погибли трое мужчин и девушка. Ещё одна девушка была госпитализирована. Спастись удалось самой младшей, она не получила ранений.

Известно, что трое мужчин и три девушки, среди которых две несовершеннолетних, познакомились в интернете. А перед бойней девушки сообщали своим друзьям о том, что их держат в заложницах.