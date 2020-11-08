Донецк, 8 ноября, 2020, 19:22 — ИА Регнум. Грузовик с боеприпасами, принадлежащий вооруженным силам Украины (ВСУ), подорвался в Донбассе. Об этом передает «Донецкое агентство новостей», сообщило 8 ноября Управление Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР).

ИА Красная Весна Взрыв

Инцидент произошел в районе подконтрольной Украине Авдеевки к северо-западу от Донецка. По предварительным данным, в результате инцидента погиб один военный, еще двое получили ранения.

«Произошел подрыв «Урала» 54-й бригады в ходе погрузки боеприпасов», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в «украинскую» часть Луганщины заявил, что Украина возобновит контроль над участком границы в бывших Донецкой и Луганской областях (сейчас — территория ДНР и ЛНР) в «полном объёме».

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