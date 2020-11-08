Анкара, 8 ноября, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 8 ноября в своём профиле в социальной сети поздравил вооружённые силы Азербайджана с взятием под контроль города Шуша.

President.az Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и президент Азербайджана Ильхам Алиев

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"Да благословит и осветит Аллах освобождение древнего города Шуша, культурной столицы Азербайджана. В День флага славное азербайджанское знамя также будет развиваться в Шуше и больше никогда не будет спущено. Да здравствует Азербайджан и его триколор!» — написал Чавушоглу.

Напомним, что ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в рамках конфликта в Нагорном Карабахе военные силы его страны якобы взяли под контроль город Шуша, расположенный в предгорьях Карабахского хребта на автодороге Степанакерт—Горис.