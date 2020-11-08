Абакан, 8 ноября, 2020, 17:14 — ИА Регнум. О критической ситуации с коронавирусом в Хакасии заявили медики региона. Они пожаловались президенту РФ Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу на то, что в республике до сих пор должным образом не организовано оказание помощи больным COVID-19.

Павел Соболев ИА REGNUM Врач с пациентом

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"Обратите внимание на нашу республику! У нас ситуация сложная, мест не хватает. Мы пациентов возим по стационарам ради отписки, чтобы медики сняли с себя ответственность. Их отправляют лечиться домой», — говорится в обращении врача скорой помощи к главе государства и министру обороны России.

Медик утверждает, что в республике катастрофически не хватает мест для пациентов с коронавирусом:

«То, что выделяют, их забивают буквально за день, за два».

По словам врача, в аптеках нет лекарств и антибиотиков, а то, что есть, продаётся по «накрученной» цене.

«Мы стоим с больными в очередях по шесть, по десять часов, некоторые просто тяжёлые. За шесть часов кончается кислород в машине. Хорошо, если в стационаре дадут кислород, чтобы подключить к пациенту», — цитирует слова врача Рulse19.ru.

Напомним, по состоянию на 8 ноября в Хакасии коронавирус выявлен у 8201 человека. Выздоровели 5810 человек, скончались 80 пациентов с COVID-19.