Калуга, 8 ноября, 2020, 17:24 — ИА Регнум. Чиновники Калужской области настойчиво включают аварийные многоквартирные дома в региональную программу капитального ремонта. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на члена Центрального штаба ОНФ, координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды Светлану Калинину.

Onf.ru Ветхое жильё

По ее словам, в Калуге по семи ветхим зданиям уже успели провести торги и потратить бюджетные деньги на заведомо неэффективные работы. При этом в регионе отсутствуют средства на то, чтобы снести уже расселенные аварийные дома, которые от старости продолжают разрушаться и создают опасность для жителей, отметила она.

По её словам, калужские власти нередко признают дома аварийными в полтора раза быстрее, чем успевают их расселить. К такому выводу пришли эксперты Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ, изучив официальную статистику.

По данным ГИС ЖКХ, сегодня на территории калужского региона аварийными признаны порядка 389 домов.

«Причина задержек с расселением аварийных домов понятна — не хватает финансирования. Один из способов решения проблемы мы видим в том, чтобы муниципалитеты тратили деньги не на покупку готового жилья для переселенцев по рыночной цене, а вкладывали эти средства в строительство. Расходы в таком случае заметно снизятся, и на те же деньги можно будет получить больше квадратных метров», — пояснилаСветлана Калинина.

По ее словам, на фоне нехватки средств на решение данной проблемы экспертов Народного фронта возмущает, что чиновники продолжают нарушать Жилищный кодекс РФ и держать в программе капитального ремонта аварийные дома. Так, в программе на 2014−2043 годов значатся аварийные дома на улице Школьной, 10, в Малоярославце, улице Шестакова, 19, в посёлке Воротынск, улице Садовой, 1, в деревне Бардино и улице Чкалова, 39, в Козельске. И если дом в Козельске признали аварийным лишь полтора месяца назад, то остальные здания можно было давно исключить из программы капремонта, отметила она. Однако в 2020 году местные власти трижды вносили в программу капремонта различные изменения. В итоге, по ее мнению, бессмысленно расходуются средства областного Фонда капремонта на ветхие дома. Кроме того, жильцам продолжают приходить платежки с начислением платы за капремонт. К примеру, по семи аварийным домам Калуги Фонд капремонта уже заключил контракты и даже потратил деньги.

Координатор Центра мониторинга благоустройства городской среды ОНФ Светлана Калинина предложила муниципальным властям внимательнее следить за деятельностью Фонда капремонта: если он уже заказал инструментальное техническое обследование дома, то не проводить параллельно еще и собственное. Фонду в свою очередь нужно отследить, какие дома муниципальные власти признают аварийными, и своевременно корректировать свои планы, добавила она.

«Мы сравнили даты заключения контрактов и признания домов аварийными и увидели, что в основном речь идет о слабом межведомственном взаимодействии. Фонд капремонта провел торги, приступил к работам, и только спустя какое-то время муниципальные власти признали дом аварийным», — считает Калинина.