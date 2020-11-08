Вашингтон, 8 ноября, 2020, 16:49 — ИА Регнум. Мелания Трамп, которая уже 15 лет является женой действующего главы Белого дома США Дональда Трампа, намерена развестись с политиком после оглашения результатов выборов-2020 в США. Об этом сообщила экс-помощница президента Омароса Маниголт-Ньюман журналистам Daily Mail.

Дональд и Мелания Трамп

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"Мелания считает каждую минуту до момента, когда он (президент США Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) покинет пост и она сможет развестись», — отметила бывшая помощница.

Маниголт-Ньюман считает, что Мелания якобы боялась «наказания» от находящегося у власти Трампа, поэтому не могла подать на развод раньше.

Напомним, 8 ноября телеканал Fox News сообщил, что действующий глава Белого дома США Дональд Трамп готов признать своё поражение на выборах лишь при наличии ряда условий.

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