Санкт-Петербург, 8 ноября, 2020, 16:27 — ИА Регнум. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга и Ленинградской области задержали водителя автомобиля, который вечером 2 ноября 2020 года совершил ДТП со смертельным исходом на улице Карпинского в Калининском районе и скрылся с места происшествия. Суд отправил задержанного в СИЗО.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Пешеходный переход

По данным петербургского Главка МВД России, наезд на 40-летнего гражданина одной из среднеазиатских стран произошел в то время, когда мужчина переходил проезжую часть у д. 38/1 на разрешающий зеленый сигнал светофора. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался на месте ДТП, а виновник аварии скрылся.

Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Шестого ноября в городе Сертолово Ленинградской области подозреваемый был задержан. Им оказался житель республики Карелия, 1987 года рождения.

Калининский районный суд Санкт-Петербурга 8 ноября вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении этого гражданина.

Подозреваемый свою вину признал, в содеянном раскаялся, против меры пресечения не возражал. Он арестован по 3 января 2021 года, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.