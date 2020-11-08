Калуга, 8 ноября, 2020, 16:13 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 135 человек за последние сутки, сообщает 8 ноября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба. Накануне было зарегистрировано 129 подтверждённых случаев.

Фото: pixabay.com

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Всего в регионе 12 тыс. 935 положительных результатов тестов получили подтверждение, 3 тыс. 62 человек находятся на лечении, 9 тыс. 784 человек выздоровели, 89 человек умерли.

Отмечается, что больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (1241), в Боровском районе (265), в Людиновском районе (200), в Обнинске (188), и в Кировском районе (160).