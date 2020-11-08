Москва, 8 ноября, 2020, 15:57 — ИА Регнум. Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов позвонил капитану и нападающему национальной российской команде Артему Дзюбе перед решением не вызывать игрока в ноябре на сборы, после того, как скандальное видео с последним появилось в интернете. Об этом 8 ноября сообщил источник, близкий к петербургскому «Зениту» и источник в сборной России, слова которого приводит «Чемпионат».

Дарья Антонова ИА REGNUM Артём Дзюба

"Во время разговора Черчесов и Дзюба вместе решили, что Артёму не стоит ехать в сборную. Главный тренер выразил Дзюбе поддержку», — заявил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный тренер российской сборной Станислав Черчесов рассказал, что нападающий Артем Дзюба не будет вызван на сборы национальной команды РФ, которые состоятся в ноябре.

Напомним, ранее в интернете появилась видеозапись скандального содержания с нападающим национальной сборной РФ Артемом Дзюбой, после чего футболист закрыл свою страницу в соцсети Instagram.