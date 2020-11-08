Киев, 8 ноября, 2020, 15:45 — ИА Регнум. Верховная рада Украины не намерена закреплять особый статус Донбасса в основном законе страны. Вместо этого Рада примет закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе с учетом имеющихся на территории ДНР и ЛНР особенностей. Об этом в интервью ТАСС, опубликовано 8 ноября заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Леонид Кравчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

«Мы говорим об особенных условиях местного самоуправления на этих территориях, которые должны быть закреплены законом. Рада такой закон должна принять и примет. В нем будут учтены особенности исполнительной власти, представительской, вопросы, связанные с правовыми аспектами и многими другими слагаемыми общественной жизни», — заявил глава украинской делегации в ТКГ.

Кравчук добавил, что Киев также готов предусмотреть и «другие гуманитарные, языковые» особенности жизни на территории Луганской и Донецкой Народных Республик.

Представитель Киева также уверен, что в основном законе Украины не может «быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями», так как в данном случае это превратит Украину в федеративное государство «с невиданной ранее в мире формой существования».

В случае потенциального закрепления в Конституции Украины особого статуса Донбасса, Кравчук выразил опасение, что изъявить подобное желание могут также другие регионы страны.

«Тогда это уже не государство», — заявил Кравчук.

Вместе с тем представитель Украины в ТКГ заявил, что в Киеве понимают, что Донбасс отличается к примеру от Львовской области. Однако прежде, чем принять закон об особенностях местного самоуправления в Донбассе, который соответствует украинской версии плана по урегулированию, необходимо решить вопрос украинской государственности на территории республик Донбасса.

«Необходимо понять, где в Донбассе Украина? Если разработать этот закон прямо сейчас, то получается, что от нас, кроме этого закона, ничего не нужно, и это при том, что мы еще и должны согласовать его с ОРДЛО (ДНР и ЛНР в Киеве называют отдельными районами Донецкой и Луганской областей — ИА REGNUM). На такой диктат мы пойти не можем, с нами нужно считаться», — заявил представитель Украины в ТКГ.

Кравчук в очередной раз выразил позицию Киева, согласно которой, сначала из республик Донбасса должны быть выведены «все незаконные вооруженные формирования», и восстановлен контроль Украины над указанной территорией. В противном случае по словам Кравчука, это «не Украина» и получается, что это территория Украины, к которой Украина не имеет отношения.

«Она (Украина — ИА REGNUM) только должна подготовить закон о выборах, но мы не мальчики для битья», — заключил он.

Отметим, согласно «Минским соглашениям», заключенным в феврале 2015 года, порядок урегулирования ситуации в Донбассе выглядит иначе — прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Украины и Донбасса, реформа украинской Конституции, итог которой — децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Также Минские соглашения предусматривают сначала проведение в Донбассе выборов, затем предоставление региону особого статуса на постоянной основе, после чего должна состояться передача Киеву участка границы с РФ.