Москва, 8 ноября, 2020, 15:29 — ИА Регнум. Заявление мэра Москвы Сергея Собянина о том, что ситуация с коронавирусом в столице не стабилизировалась, вызвало критику со стороны интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Указ

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"В начале 60-х годов в Москве были такие эпидемии гриппа, что школы стояли пустыми — все болели. Однако, никто стариков под домашний арест не сажал и предприятия не закрывал!», — написал Алекс К.

Ряд граждан заявили о том, что не доверяют мнению Собянина по данному вопросу. Тем не менее, ситуация в их глазах выглядит плачевной, а причиной тому является политика полумер в руководстве Москвы.

«Это личное мнение Собянина. Уверен, у большинства жителей Москвы другое мнение. Как быть с этим? Собянин постоянно использует полумеры, чтоб держать уровень заболеваемости. Простой пример, ночные клубы работают, а учеников сажают на дистанционное обучение, при этом детские сады тоже работают. Где логика?», — пишет Роман М.

Некоторые комментаторы описали, как по их мнению, выглядят меры по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекцией в столице России. Граждане считают, что меры, которые предпринимают власти, недостаточны и не могут стабилизировать эпидемиологическую ситуацию.

«А как она должна стабилизироваться? Вы проводите эксперименты: 50% школьников учатся, 50% на дистанционке. 30% рабочих на удалёнке. Если очень хочется в бар, то просто нужен QR-код, а потом если вдруг выявится заболевший, то ему просто придет уведомление, без обязательств на тестирование и на самоизоляции. Врачи кому-то делают тест, а кому то просто ставят диагноз ОРВИ и человек ходит за лекарствами в аптеку сам. Где и какая из ваших мер ограничительных должна сработать?», — обращается Светлана Б.

Часть пользователей пришли к выводу, что полумеры связаны с нежеланием оказывать финансовую поддержку для представителей бизнеса, которые останутся без заработка в случае, если будет введён карантин в городе.

«Детские сады и младшие классы учатся очно, чтобы родители могли работать. Ситуация в реальной экономике ужасная. Бизнес не закрывают на карантин так как если закрыть, то будет необходимо поддерживать бизнес, иначе все закроются навсегда. А они не хотят деньги тратить, не хотят поддерживать ни малый ни средний бизнес. Поэтому логика такая: кто выживет, тот выживет», — считает Vladislav M.

Напомним, 8 ноября мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что московские власти продлили дистанционное обучение для школьников 6−11 классов до 22 ноября, поскольку ситуация с коронавирусом не стабилизировалась.