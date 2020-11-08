Симферополь, 8 ноября, 2020, 14:40 — ИА Регнум. Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что войны между Украиной и Россией за воду в Крыму не будет, вызвало бурную реакцию со стороны пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 8 ноября в сервисе Яндекс.Новости.

А. И. Виноградов Северо-Крымский канал. 2018

«Что за шизофрения? Они же сами канал перекрыли, зачем воевать с Россией?», — задаётся вопросом Антон П.

Ряд граждан выразили свою точку зрения, согласно которой Украина не имеет морального права распоряжаться водой, которая предназначена для жителей полуострова Крым. Люди считают, что водные коммуникации были возведены в СССР и предназначены для жителей региона.

«Рассуждают они слишком много. А канал не ими был построен — вот что важно. Не ими построен, не им и командовать водой. Канал стоили всем СССР, а преемником СССР себя объявила РФ. А Украине нужно просто не мешать воде течь из пункта А в пункт Б», — считает Андрей И.

Некоторые комментаторы предположили, что перекрытием воды руководство Украины пыталось спровоцировать Российскую Федерацию на открытое военное столкновение. А раз данная провокация не удалась, то им пришлось организовывать гражданскую войну, уверены граждане.

«А вот оно что, перекрытием канала кровавый пастор хотел спровоцировать нападение РФ на Украину. Не удалось разжечь бойню, но все-таки гражданской войны не удалось избежать, к этому американцы очень упорно стремились», — пишет пользователь Zoleg.

Нашлись и те, кто призвал российские власти ответить Украине строительство гидроузла на Днепре. Тем самым, считают люди, это позволить надавить на украинское руководство и они снимут водную блокаду Крыма.

«Давно уже надо было начать строить гидроузел в истоке Днепра. Одной угрозы такого строительства, хватило бы для того, чтобы Киев быстренько разрушил свою дамбу», — поделился мнением пользователь под псевдонимом «Русский Прери».

Напомним, 6 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о том, что войны между Украиной и Россией за воду в Крыму не будет.