Москва, 8 ноября, 2020, 13:58 — ИА Регнум. За первые девять месяцев текущего года жители России потратили на подержанные автомобили около 2 трлн рублей. Об этом свидетельствует отчёт аналитического агентства «Автостат».

The Tire Zoo Автомобили

По оценкам экспертов, в период с января по сентябрь в России было приобретено более 3,8 млн автомобилей с пробегом. Наибольшая часть затрат на вторичном российском автомобильном рынке пришлась на марки автомобилей японской корпорации Toyota (около 330 млрд рублей).

На отечественные автомобили марки LADA за этот период в России было потрачено около 154 млрд рублей, на автомобили марки Mercedes-Benz — около 142 млрд рублей. Также в список лидирующих брендов вошли автомобили KIA (138 млрд рублей), BMW (120 млрд рублей), Hyudai (119 млрд рублей), Nissan (117 млрд рублей) и Volkswagen (102 млрд рублей).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре самой продаваемой моделью легкового автомобиля в России стала Lada Granta.