Санкт-Петербург, 8 ноября, 2020, 13:55 — ИА Регнум. Руководство Министерства здравоохранения Российской Федерации намерено прибыть в Санкт-Петербург в связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в городе. Об этом сегодня, 8 ноября, сообщает пресс-служба Минздрава России.

Zdrav.spb.ru В больнице. Санкт-Петербург

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Сообщается, что по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко сегодня в Санкт-Петербург прибудут представителя руководства Минздрава в связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в городе.

Уточняется, что в город прибудут первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

Напомним, что за минувшите сутки в Петербурге выявлено 1331 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Коэффициент распространения коронавируса поднялся до 1,28. Это самый высокий показатель среди всех регионов России.