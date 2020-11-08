Минск, 8 ноября, 2020, 13:36 — ИА Регнум. В Белоруссии в связи с очередной несанкционированной акцией протеста, организованной оппозицией 8 ноября, задержали около тридцати человек, сообщает пресс-служба правозащитного центра «Весна».

ИА REGNUM Белорусские силовики

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В пресс-службе правозащитного центра опубликовали список задержанных, согласно которому в республике задержали 27 человек, двое из которых были задержаны в Ляховичах, двое — в Гомеле, остальные были задержаны в Минске. Один из ранее задержанных в Гомеле был отпущен.

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Напомним, сегодня в Минске и других городах республики в полдень началась очердная акция протестов недовольных победой на выборах президента Белоруссии Александра Лукашенко.