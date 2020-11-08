Санкт-Петербург, 8 ноября, 2020, 13:25 — ИА Регнум. Жители Санкт-Петербурга в воскресенье, 8 ноября, приносят цветы на набережную реки Мойки, 82, где ровно год тому назад была убита аспирантка Института истории СПбГУ Анастасия Ещенко.

ИА REGNUM Цветы у ограды Мойки напротив дома, где погибла Ещенко

Цветы появились у ограждения набережной, на месте, откуда обвиняемый в убийстве историк Олег Соколов сбрасывал в воду останки девушки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, по данным следствия, убийство на почве ревности Соколов совершил в ночь на 8 ноября 2019 года, застрелив Ещенко из обреза. Через сутки он расчленил тело жертвы и рано утром 9 ноября утопил в Мойке, в ходе этого действа упал в воду и был задержан с поличным.

ИА REGNUM Дом, где была убита Ещенко

Процесс над Соколовым в эти дни продолжается в суде, подсудимому грозит до 15 лет лишения свободы. Он признаёт свою вину, но утверждает, что Ещенко якобы изменяла ему.