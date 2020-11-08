Вашингтон, 8 ноября, 2020, 12:58 — ИА Регнум. Третий испытательный суборбитальный полёт космоплана VSS Unity состоится до конца ноября. Об этом сообщает пресс-служба компании Virgin Galactic.

(сс) Ronrosano Космоплан VSS Unity

Компания Virgin Galactic разработала космоплан VSS Unity для проведения туристических суборбитальных полётов. Первый суборбитальный полёт VSS Unity состоялся в декабре 2018 года, второй — в марте 2019 года.

В Virgin Galactic сообщили, что третий испытательный полёт пройдёт в период с 19 по 23 ноября. Также в компании отметили, что им удалось достигнуть значительного прогресса в создании второго корабля класса SpaceShipTwo, который будет использоваться для суборбитальных полётов вместе с VSS Unity. Ожидается, что второй космоплан будет готов в первом квартале 2021 года.

Генеральный директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер добавил, что компания возобновит продажу билетов на туристические рейсы в 2021 году. Он отметил, что одним из пассажиров первого туристического рейса станет Ричард Брэнсон — основатель корпорации Virgin Group, в которую входит Virgin Galactic.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле 2020 года компания Virgin Galactic представила интерьер кабины космоплана SpaceShipTwo.