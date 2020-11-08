Москва, 8 ноября, 2020, 12:40 — ИА Регнум. Генеральный директор Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь с 10 ноября назначается генеральным директором ПАО «Компания Сухой». Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Kremlin.ru Юрий Слюсарь

В Ростехе объяснили, что этот решение было принято в рамках выполнения программы по централизации управления входящими в корпорацию ОАК предприятиями. В ближайшее время Слюсарь будет совмещать руководство ОАК и компанией «Сухой».

Бывший руководитель «Сухого» Илья Тарасенко возглавит другой крупный проект, который пока не называется. Отмечается, что при руководстве Тарасенко ПАО «Компании Сухой» удалось добиться сокращения внешнего долга и роста выручки.

В Ростехе напомнили, что практика совмещения должности генерального директора ОАК и одного из дивизионов корпорации применялась и ранее. В частности, с 2017 по 2019 года Слюсарь совмещал руководство ОАК с должностью президента корпорации «Иркут».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе глава ОАК Юрий Слюсарь заявил о резком увеличении загрузки мощностей корпорации.