Азербайджан установил контроль над городом Шуша – Алиев
Баку, 8 ноября, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана установили контроль над городом Шуша в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября в обращении к нации, которое транслировалось государственным телевидением, сообщает ТАСС.
Ilgar Jafarov
Шуша. Фотография 1992 года
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Алиев заявил, что дата 8 ноября навсегда войдет в историю возглавляемой им страны.
«Вооруженные силы взяли под контроль Шушу», — заявил Алиев, добавив, что город находился двадцать восемь лет «под оккупацией».
Глава республики подчеркнул, что эта «победа» была одержана на поле боя, а не за столом переговоров.
«Переговоры оказались бессмысленными», — резюмировал глава Азербайджана.
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