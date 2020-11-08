Баку, 8 ноября, 2020, 12:39 — ИА Регнум. Вооруженные силы Азербайджана установили контроль над городом Шуша в Карабахе, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 ноября в обращении к нации, которое транслировалось государственным телевидением, сообщает ТАСС.

Ilgar Jafarov Шуша. Фотография 1992 года

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Алиев заявил, что дата 8 ноября навсегда войдет в историю возглавляемой им страны.

«Вооруженные силы взяли под контроль Шушу», — заявил Алиев, добавив, что город находился двадцать восемь лет «под оккупацией».

Глава республики подчеркнул, что эта «победа» была одержана на поле боя, а не за столом переговоров.

«Переговоры оказались бессмысленными», — резюмировал глава Азербайджана.

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