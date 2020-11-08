Челябинск, 8 ноября, 2020, 12:26 — ИА Регнум. В Челябинской области за сутки обнаружили ещё 186 носителей коронавируса. Об этом сообщает оперштаб.

Zdrav74.ru Коронавирус. Челябинская область

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С начала пандемии в регионе выявили уже 21 694 заболевших COVID-19. На лечении находятся 5317.

За сутки 25 граждан были выписаны в связи с выздоровлением, а с весны — 15 643.