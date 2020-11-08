Анонс: «Экология Арктики после COVID-19: вызовы для стран Баренц-региона»
Москва, 8 ноября, 2020, 14:47 — ИА Регнум. Во вторник, 10 ноября 2020 года, в 14:00 в пресс-центре REGNUM пройдёт пресс-конференция на тему «Экология Арктики после коронавируса: новые вызовы в странах Баренц-региона».
Вопросы для обсуждения:
- Кризис независимого экологического движения в странах Баренцева региона: ликвидация и прекращение деятельности в течение года более 150 000 природоохранных НКО.
- Роль региональных медиа в продвижениибездумногоглобального перехода на «зелёную энергетику», отказ от промышленного развития и шантаж глобальным потеплением.
- Проблемы пластика в скандинавских мегаполисах, стремительный рост «пандемических» отходов и загрязнение ими мирового океана
- Выбор между экономикой и экологиейв результате ожидаемого промышленного роста. Интеграция и обмен опытом между российскими и скандинавскими экологами и экспертами.
Со стороны России в пресс-конференции примут участие:
- Суровцев Тимофей — директор Центра экологического мониторинга «ПОМОР»;
- Митина Дарья — общественный деятель, эксперт;
- Борисов Василий — руководитель аналитического агентства «Barents News»;
- Шахиджанян Сергей — руководитель международной Ассоциации журналистов-экологов «ЭКО-пресс»;
- Алешкина Мария — координатор BRIES — сообщества независимых экологов стран Баренцева региона (Barents Region Independent Ecology Society).
Со стороны скандинавских стран:
Оддекалв Рубен — эколог, «Зеленые воины Норвегии», Норвегия;
Торд Бьорк — политик, «Союз зеленых», Швеция;
Эсбен Андерсен — секретарь Молодежной партии, Дания;
Силье Карина Муотка — Советник парламента саамских народов, Норвегия;
Стиан Хансен — журналист, интернет-портал iFinnmark, Норвегия.
Пресс-конференция организована сообществом независимых экологов (BRIES — Barents Region Independent Ecology Society) стран Баренцева/Евроарктического региона — России, Норвегии, Швеции, Финляндии, Дании и Исландии; ЦЭКМ «ПОМОР» и Ассоциацией «ЭКО-пресс».
На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия.
Начало мероприятия в 14:00, регистрация участников с 13:30.
Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).
Аккредитация СМИ: +7(925)159−51−49
Обращаем ваше внимание, мы не сможем допустить на мероприятие лиц без масок и перчаток, а также с признаками ОРВИ.