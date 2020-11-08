Токио, 8 ноября, 2020, 12:06 — ИА Регнум. Злоумышленники, взломавшие компьютерные системы японской компании Capcom, потребовали выкуп в размере $11 млн. Об этом сообщает портал Bleeping Computer.

Christoph Scholz Хакер

Инцидент с несанкционированным доступом к серверам разработчика видеоигр Capcom произошёл 2 ноября. Из-за кибератаки в работе компьютерных сетей возникли проблемы, приведшие к сбоям в работе некоторых сервисов. В компании подтвердили, что этот инцидент связан с несанкционированным доступом ко внутренним сетям.

В самой компании не стали раскрывать подробности инцидента, однако специалистам по информационной безопасности удалось установить, что атака была проведена с использованием вируса-шифровальщика Ragnar Locker.

По данным Bleeping Computer, злоумышленники потребовали от компании Capcom выкуп в размере $11 млн за восстановление доступа к 1 ТБ скомпрометированных данных. В случае отказа от уплаты этой суммы киберпреступники угрожают опубликовать конфиденциальные данные, включая банковские отчёты и информацию о клиентах и сотрудниках компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре компания Capcom представила трейлер будущей видеоигры Resident Evil Village.