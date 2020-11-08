Киев, 8 ноября, 2020, 11:50 — ИА Регнум. Предварительной причиной смерти 7 ноября военнослужащего одной из аэромобильных бригад ВСУ на территории оккупированной Украиной части ЛНР является суицид. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе.

Mil.gov.ua Солдат ВСУ

«По предварительным данным, причина смерти небоевая, возможно, самоубийство», — сообщает источник.

Сотрудники национальной полиции Украины проводят следствие. Во избежание «спекуляций» о скрытии боевых потерь руководством вооруженных сил Украины, в пресс-службе делегации в ТКГ уточнили, что от места гибели военнослужащего до линии соприкосновения порядка 65 километров.

Как сообщило издание «Украинская правда», утром 7 ноября в Донбассе погиб двадцатилетний украинский военнослужащий, служивший по контракту при том, что в сводке штаба ООС сообщилось, что 7 ноября не было зафиксировано нарушений режима прекращения огня и о боевых потерях в ВСУ не сообщалось.