Сургут, Югра, 8 ноября, 2020, 11:41 — ИА Регнум. Власти Сургута (ХМАО) обеспечат ноутбуками школьников, которые не имеют компьютерной техники для перехода на дистанционное обучение. Об этом сообщает «СургутинфомТВ» со ссылкой на директора городского департамента образования Ирину Замятину.

Edu.gov.ru Дистанционное обучение

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Заявки на технику принимают директора школ и классные руководители.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в В Сургуте 25 из 37 школ с 9 ноября переходят на дистанционное обучение.

С начала пандемии в Югре на 8 ноября зарегистрировано 29 837 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, из них 55 — в Сургуте.