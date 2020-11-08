Вашингтон, 8 ноября, 2020, 08:19 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США Джозеф Байден выступил с обращением к нации после того, как в СМИ объявили о его победе на выборах.

Gage Skidmore Джо Байден

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Напомним, что 7 ноября американские СМИ в большинстве своем объявили, что Байден смог набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. При этом действующий президент США Дональд Трамп оспаривает победу Байдена и требует пересчета в ряде штатов.

Байден выступил с обращением к нации, в котором заявил, что избиратели отдали победу ему — за него проголосовали рекордные 75 млн американцев. 77-летний политик подчеркнул, что будет добиваться лидерства США в мире.

Не обошел стороной Байден и вопрос пандемии коронавируса. Он уверен, что сможет «обратить пандемию вспять», не считаясь с затратами. Для этого он планирует создать специальную группу советников и выработать специальный план.

Обратился Байден и к избирателям Трампа. Он напомнил, что они тоже американцы и должны дать ему шанс, так как он не является их врагом, а только оппонентом.

Отдельно Байден поблагодарил афроамериканцев, которые отдали ему свои голоса. Байден отметил протесты движения BLM и то, что афроамериканцы оказали ему поддержку в сложный период его кампании.