Вашингтон, 8 ноября, 2020, 07:51 — ИА Регнум. Пилотируемый космический корабль Crew Dragon доставлен на стартовый комплекс космического центра Кеннеди на мысе Канаверал. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Космический корабль Crew Dragon

В NASA завершают подготовку к первому регулярному запуску корабля Crew Dragon к Международной космической станции. Через несколько дней корабль будет переведён в вертикальное положение.

Старт назначен на 14 ноября. В состав экипажа входят астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шеннон Уокер и астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Соити Ногути.

Космический корабль Crew Dragon был разработан по контракту NASA компанией SpaceX. Испытательный пилотируемый полёт Crew Dragon к МКС состоялся весной 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября с МКС вернулся российский космический корабль «Союз МС-16». На борту корабля на Землю прибыли российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.