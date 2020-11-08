Сургут, Югра, 8 ноября, 2020, 07:22 — ИА Регнум. В экономической столице Югры Сургуте 25 из 37 школ с 9 ноября переходят на дистанционное обучение. Об этом сообщают «Новости Югры» со ссылкой на городской департамент образования.

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Напомним, муниципальным властям Югры рекомендовано с 9 ноября перевести учащихся 6−11 классов на обучение с применением дистанционных технологий. Это касается школ с численностью учеников, превышающих проектную мощность в 1,5 и более раза, и где за последние 30 дней был диагностирован COVID-19 у персонала.

Ученики 1−5 классов сядут за парты. Однако родители младшеклассников, которые хотят тоже перевести своего ребенка на дистанционное обучение, могут написать заявление в школе.

«Необходимо обеспечить детей ноутбуками. Заболеваемость среди педагогов также будет мониториться. Если у кого-то окажутся подтвержденные признаки заболевания, то класс по предписанию Роспотребнадзора будет уходить как контактный по коронавирусу или ОРВИ на дистанционную форму обучения», — пояснила директор департамента образования Сургута Ирина Замятина.