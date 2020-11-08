Москва, 8 ноября, 2020, 07:18 — ИА Регнум. Плохим считают 2020 год больше 60% граждан России. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведённого сервисом «Работа.ру», выдержки из которого приводит РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Всего было опрошено четыре тысячи человек. Респонденты оценивали год по десятибалльной шкале, где десять — наивысшее значение. Из общего числа опрошенных 61% граждан РФ определил год как плохой и очень плохой. Опрошенные оценили год от одного до четырех баллов, в том числе 28% граждан дали году только один балл, назвав его одним из самых худших в их жизни.

Пять баллов поставил году 21% опрошенных, они заявили, что не видят отличий между этим годом и любым другим. На шесть баллов из десяти оценили итоги 2020 года 18% опрошенных и 3% из них назвали текущий год самым лучшим в жизни для них. При этом больше половины граждан России из числа опрошенных признались, что не хотят ускорить уход 2020 года. В пику им 45% граждан отметили, что ждут окончания года с нетерпением, а 27% из них хотят окончания года немедленно.

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