Вашингтон, 8 ноября, 2020, 06:47 — ИА Регнум. С критикой обрушился госсекретарь США Майк Помпео на верховного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи, назвавшего президентские выборы в США «спектаклем». Заочная перепалка между политиками произошла 7 ноября в Twitter.

Mark Taylor Майк Помпео

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Помпео обвинил лидера Ирана в краже у собственного народа «сотен миллионов долларов». Выборы в Иране Помпео назвал «абсурдом», отметив, что «сотни кандидатов даже не допускают баллотироваться».

«Сегодня ваш народ голодает, потому что вы потратили миллиарды на войны своих подручных, чтобы защитить вашу клептократию», — заявил Помпео в адрес Хаменеи.

Кроме того, госсекретарь США подчеркнул, что Америка была и остаётся самой величайшей нацией в истории человечества. Иранский лидер проигнорировал комментарий Помпео.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи назвал президентские выборы в США «спектаклем» и отметил, что ситуация вокруг них является примером «безобразного облика либеральной демократии».