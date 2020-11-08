Нижний Тагил, Свердловская область, 8 ноября, 2020, 06:47 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области ликвидирован медведь, который разорял могилы на кладбище. Об этом пишут СМИ.

ИА Красная Весна Медведь

По данным паблика 96.ru, всего в животное было произведено два выстрела. Второй был контрольным.

Как сообщало ИА REGNUM, медведь раскопал одну из могил на кладбище «Пихтовые горы» и обгрыз труп. По данным изданий, кроме этой могилы он наведался и на другие. После этого территорию начали патрулировать сотрудники регионального Департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира.