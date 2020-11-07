Вашингтон, 7 ноября, 2020, 23:22 — ИА Регнум. Члены Демократической партии США по итогам выборов в Палату представителей сохранят свое лидерство. Об этом 7 ноября сообщает телекомпания CNN.

Bjoertvedt Конгресс США

В настоящее время, по сведениям телеканала, демократы гарантировали себе 211 мест в 435-местный законодательный орган.

Для контроля над Палатой представителей требуется 218 мест, поэтому говорить о победе демократов пока преждевременно.

Напомним, ранее телекомпания CNN провозгласила кандидата от Демократической партии Джо Байдена президентом США. Заявление было сделано также преждевременно — окончательные итоги голосования пока не подведены.