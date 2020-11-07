Брюссель, 7 ноября, 2020, 21:50 — ИА Регнум. Представителя Демократической партии США Джозефа Байдена, ранее объявившего о своей победе на прошедших выборах президента страны, поздравил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он написал 7 ноября на своей странице в соцсети Twitter.

Nato.int Йенс Столтенберг

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»Поздравляю вас, Джозеф Байден..» — написал Столтенберг.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября лидер большинства в Палате представителей США Нэнси Пелоси, комментируя заявление Байдена о победе на президентских выборах в стране, заявила о получении мандата Демократической партии на осуществление дальнейших действий.

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