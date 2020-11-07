Киев, 7 ноября, 2020, 21:06 — ИА Регнум. Венгрия согласилась выстраивать конструктивный диалог с Украиной после скандала, имевшего место в ходе местных выборов 25 октября.

Канцелярия премьер-министра Венгрии Венгры

Об этом вечером 6 ноября заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с главой дипломатии Венгрии Петером Сийярто.

Кулеба отметил, что венгерский коллега поддержал предложение «перевернуть страницу», на которой Украина и Венгрия недавно обменялись болезненными ударами.

«Мы оба согласны, что нужно сделать правильные выводы из случившегося две недели назад и в дальнейшем выстраивать конструктивный диалог. Нет альтернативы добрососедству украинского и венгерского народов и нашему совместному европейскому и евроатлантическому будущему», — отметил представитель Киева.

ИА REGNUM напоминает, что 25 октября, в день местных выборов, Сийярто призвал венгров Закарпатья поддержать определенную партию и определенного кандидата в мэры закарпатского города Берегово. Такого рода агитация в день выборов запрещена украинским законодательством. Кроме того, власти Венгрии разрешили жителям Закарпатья, которые находятся на территории Венгрии, пересечь границу с Украиной для голосования и вернуться без обязательного двухнедельного карантина.

В Киеве заявили, что официальный Будапешт «нагло» подтвердил свое прямое вмешательство во внутренние дела и нанес «коварный удар» Украине. 27 октября стало известно, что Киев запретил въезд в Украину двум венгерским чиновникам, также причастным к проведению агитации.