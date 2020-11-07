Распространение коронавируса COVID-2019 в мире вызывает панику в совершенно разных сферах: возникает ажиотажный спрос на медицинские маски, появляются сообщения о дефиците овощей и фруктов из Китая, пессимистичные прогнозы для экономики.

Что происходит с распространением коронавируса на самом деле? Нужно ли паниковать? Что говорят специалисты?

Все новости об этом — в трансляции ИА REGNUM.

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Cdc.gov
Коронавирус. cdc.gov
15:35 05.02.2020

Российские автопроизводители могут столкнутся с проблемами в связи с распространением коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ». Проблемы в автомобильной отрасли связаны с тем, что часть комплектующих для производства приходит из Китая.

Подробности: Автопром России может столкнуться с проблемами из-за коронавируса — СМИ

15:36 05.02.2020

В Москве бригады скорой помощи работают в режиме повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.

Как рассказал руководитель Станции скорой помощи Москвы Николай Плавунов, были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций при наличии эпидемиологического анамнеза. В эту группу попадают граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой, или те, кто имел контакты с заболевшими.

Читайте также: Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности

15:36 05.02.2020

В Ульяновской области работает оперативный штаб для защиты от коронавируса, одна из задач которого — мониторинг эпидемиологической обстановки. «Необходимые меры безопасности» приняты в аэропортах, отмечают власти. Так, по словам первого вице-губернатора Андрея Тюрина, усилен контроль при приёме пассажиров из-за рубежа:

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15:37 05.02.2020

Каждый из находящихся в китайском городе Ухань граждан РФ получил сообщения о возможности эвакуации на российскую территорию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой цитирует оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

По её словам, в составе российских групп на родину полетели «те наши соотечественники, кто захотел».

Об этом: Всем гражданам РФ в Ухане сообщили о возможности эвакуации

15:37 05.02.2020

В Ульяновской области, по данным агентства по туризму, около 180 человек планировали поездки в Китай до 30 июня.

15:37 05.02.2020

В Москве президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ, на котором обсуждается ситуация с распространением коронавируса.

15:39 05.02.2020

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 14 февраля будут прекращены все чартерные рейсы в Китай. Сегодня их осуществляется только два.

15:40 05.02.2020

В России на текущий момент остаются два выявленных случая коронавируса, новых зараженных нет, заявила Голикова.

15:42 05.02.2020

«Мы своих не бросаем», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, эвакуация российских граждан из Китая — гуманитарная акция.

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