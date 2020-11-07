Коронавирус: реалии и провокации — все новости
Российские автопроизводители могут столкнутся с проблемами в связи с распространением коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает «Коммерсантъ». Проблемы в автомобильной отрасли связаны с тем, что часть комплектующих для производства приходит из Китая.
Подробности: Автопром России может столкнуться с проблемами из-за коронавируса — СМИ
В Москве бригады скорой помощи работают в режиме повышенной готовности из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения столицы.
Как рассказал руководитель Станции скорой помощи Москвы Николай Плавунов, были изданы и проработаны с сотрудниками нормативные документы, регламентирующие действия бригад скорой медицинской помощи при выявлении лиц, имеющих признаки острых респираторных вирусных инфекций при наличии эпидемиологического анамнеза. В эту группу попадают граждане, прибывшие из стран с неблагоприятной обстановкой, или те, кто имел контакты с заболевшими.
Читайте также: Скорая помощь Москвы работает в режиме повышенной готовности
В Ульяновской области работает оперативный штаб для защиты от коронавируса, одна из задач которого — мониторинг эпидемиологической обстановки. «Необходимые меры безопасности» приняты в аэропортах, отмечают власти. Так, по словам первого вице-губернатора Андрея Тюрина, усилен контроль при приёме пассажиров из-за рубежа:
Каждый из находящихся в китайском городе Ухань граждан РФ получил сообщения о возможности эвакуации на российскую территорию. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, слова которой цитирует оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.
По её словам, в составе российских групп на родину полетели «те наши соотечественники, кто захотел».
Об этом: Всем гражданам РФ в Ухане сообщили о возможности эвакуации
В Ульяновской области, по данным агентства по туризму, около 180 человек планировали поездки в Китай до 30 июня.
В Москве президент России Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ, на котором обсуждается ситуация с распространением коронавируса.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, с 14 февраля будут прекращены все чартерные рейсы в Китай. Сегодня их осуществляется только два.
В России на текущий момент остаются два выявленных случая коронавируса, новых зараженных нет, заявила Голикова.
«Мы своих не бросаем», — заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
По её словам, эвакуация российских граждан из Китая — гуманитарная акция.
Голикова заявила о беспрецедентном повышении цен на медицинские маски в ряде аптек.
«Лицензии надо отнимать у них», — заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин потребовал выявить тех, кто «пытается нажиться на ситуации вокруг коронавируса и поднял цены на препараты и средства защиты».
«С 14 февраля для обеспечения безопасности внутри страны мы намерены прекратить чартерные рейсы — все заранее предупреждены», — заявила Голикова.
Читайте об этом: Голикова сообщила о прекращении чартерных рейсов в Китай
Из китайского города Ухань эвакуированы все граждане России, которые захотели быть вывезенными оттуда. Об этом 5 февраля заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на брифинге в Тюмени.
Подробности: Из Уханя вывезены все желавшие уехать граждане РФ — Роспотребнадзор
Аптечные сети, резко повысившие цены на медицинские маски на фоне новостей о коронавирусе, должны быть наказаны. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — заявил Путин.
Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, в отдельных аптечных сетях регистрируется рост цен на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты.
«Некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, когда до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек. Это беспрецедентный рост и поэтому на ближайшем заседании оперативного штаба мы послушаем Федеральную антимонопольную службу», — отметила она.
Об этом: Отбирайте лицензии у аптек — Путин прокомментировал рост цен на маски
Гуманитарной акцией назвала эвакуацию российских граждан из Китая вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Об этом 5 февраля она заявила журналистам.
«Мы своих не бросаем», — сообщила она.
Подробности в материале: Голикова назвала эвакуацию граждан РФ из Китая гуманитарной акцией
Президент РФ Владимир Путин считает возможным отбирать лицензии у аптек, которые на волне борьбы с коронавирусом поднимают цены на противовирусные препараты и медицинские маски. Об этом он заявил в ходе совещания с членами правительства.
«Лицензии надо отбирать у них, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться!» — сказал Путин.
Подробности в материале: Путин призвал отбирать лицензии у аптек с завышенными ценами
На данный момент на территории России зафиксировано только два случая заражения новой коронавирусной инфекцией, новых нет. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Подробности в материале: Новых случаев инфицирования коронавирусом в России не выявлено — Голикова
Закрытие аптек в наказание за взвинченные цены на медицинские маски никак не отразится на доступности лекарств для населения. Об этом 5 февраля заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством России.
«У нас аптечная сеть довольно обширная, даже в известной степени, может быть, избыточная. Поэтому если два-три заведения таких закрыть, никаких негативных последствий для граждан с точки зрения снабжения препаратами точно не будет. Но надо реагировать», — заявил Путин.
Президент призвал закрывать аптечные сети, которые, пользуясь ажиотажем из-за эпидемии коронавируса, решили повысить цены на медицинские маски в десятки раз.
«Лицензию отбирать у них надо, вот и всё, на эту деятельность. Решили нажиться… Надо выявить таких, просто по каждой организации, и принять решение, чтобы не повадно было в следующий раз», — указал президент.
Как отметила заместитель председателя правительства России Татьяна Голикова, некоторые аптеки подняли цены до 70−100 рублей, в то время как до Нового года одна маска продавалась за рубль и пятьдесят копеек.
Читайте также: Отзыв лицензий у аптек не отразится на снабжении лекарствами — Путин
Среди граждан России, которые эвакуированы из эпицентра распространения коронавирусной инфекцией в Китае, не выявлено никого инфицированного данным заболеванием. Об этом 5 февраля рассказала вице-премьер правительства Татьяна Голикова в ходе совещания членов правительства с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом: Коронавирус у эвакуированных из КНР граждан РФ не выявлен — Голикова
Годовые потери петербургских отелей из-за эпидемии коронавируса могут составить 6,2 млрд рублей. Эксперты подсчитали, что таков окажется негативный эффект запрета на въезд туристических групп из Китая.
Читайте также: Отели Петербурга могут потерять более 6 млрд рублей из-за коронавируса
В Институте Пастера, французском частном научном институте в Париже, около пятидесяти ученых изучают коронавирус 2019-nCoV, который стал причиной гибели около 500 человек в Китае, передает BFM TV.
«Результаты клинических испытаний будут получены в конце лета 2021 года, что позволит начать вакцинацию осенью 2021 года», — пояснил профессор Кристоф Д’энферт, научный директор института.
Подробнее в материале: Институт Пастера получит результаты исследования коронавируса в 2021 году
Первого пациента, полностью вылеченного от пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, планируют выписать из Национального медицинского центра Сеула (National Medical Center). Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Центра по контролю и профилактике заболеваний страны.
Подробности в материале: В Южной Корее вылечили пациента, инфицированного коронавирусом
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству запросит у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о ценах на овощи и фрукты в приграничных с Китаем регионах РФ, а также мерах по их мониторингу и соблюдению, передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля.
Читайте подробнее: ФАС проверит резкий скачок цен на фрукты и овощи на Дальнем Востоке
Несмотря на то, что самое беспрецедентное, что было в ситуации с коронавирусом, это меры китайского правительства по противодействию, «венценосный внеклеточный агент стал настоящей отдушиной для вестников климатического, биологического, экономического и прочих апокалипсисов», отмечает заведующий кафедры мировой экономики, международных отношений и права Новосибирского государственного университета экономики и управления Денис Борисов.
«В информационном поле появляется много спекуляций о последствиях вируса на развитие мировой экономики, среди которых встречаются очень одиозные оценки вплоть до кризисов масштабов «Великой депрессии». Однако нужно понимать, что любая паника — это гигантская поведенческая экономика, которая, манипулируя страхами домохозяйств, формирует новый спрос, новые рынки и сверх потребление. Оцените масштабы: люди поддавшись истерии сметают с полок месячные запасы медицинских, продовольственных и хозяйственных товаров; страховой бизнес кратно увеличивает свои обороты, продавая новые продукты на рынке страхования здоровья, увеличивая ставки по страховкам и осуществляя выплаты по форс-мажорам; правительства и фармацевтические корпорации начинают вливать средства из фондов на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; горожане отказываются от общественного транспорта в пользу услуг частных перевозчиков — перечислять можно и дальше, но факт остаётся фактом: кому коронавирус, кому мать родная!» — подчёркивает эксперт.
Подробности в материале: «Кому коронавирус, кому мать родная»: кто и как зарабатывает на страхе
Порядка 87% ресторанов Пекина закрылись из-за вспышки уханьского коронавируса 2019-nCoV, пишет 5 февраля Global Times.
Подробности: В Пекине массово закрывают рестораны
Напомним, председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным подписан национальный план противодействия распространению коронавирусной инфекции. Он состоит из 22 мероприятий.
Цены на медицинские маски в Дагестане выросли в среднем на 650% на фоне вспышки коронавирусной инфекции. Такое завышение цены стало самым серьезным во всей России, сообщил 5 февраля заместитель руководителя ФАС РФ Андрей Цариковский.
Об этом: Цены на медицинские маски в Дагестане выросли на 650%
Сопредседатель правозащитного центра «Единой России», депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов сообщил, что за неделю средняя стоимость пачки медицинских масок выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.
Законопроект, позволяющий исключить завышение аптеками цен на лекарства и медицинские изделия, подготовили депутаты Госдумы от «Единой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 5 февраля, об этом сообщил вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.
«Депутатами фракции разработан законопроект, в частности, вносящий поправки в федеральный закон от 12 апреля 2010 г. N 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», регулирующий деятельность аптек и аптечных сетей, который в будущем исключит ситуации, связанные с завышением ими цен», — сообщил Неверов.
Читайте также: Законопроект, исключающий завышение цен на лекарства, подготовлен в Госдуме
Анализы не подтвердили коронавирус у двух жителей Воронежской области, госпитализированных 31 января после возвращения из Китая.
Об этом: У двух воронежцев медики не подтвердили коронавирус
В России сделали все возможное для того, чтобы в стране не началась эпидемия коронавируса. Поэтому не нужно бояться этого вируса и россиян, прибывших из Китая в Тюмень. Об этом заявил президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, доктор медицинских наук Леонид Рошаль.
Подробнее: Леонид Рошаль уверен, что россиянам не страшен коронавирус
Леонид Рошаль обратил внимание на то, что в России гораздо важнее обращать внимание на возможные вспышки гриппа и ОРВИ.
По словам врача, количество людей, которых поразил коронавирус, не идёт в сравнение с тем числом человек, которые пострадали и погибли от гриппа и ОРВИ в России.