Луганск, 7 ноября, 2020, 20:03 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) восстановят контроль над участком границы в Донбассе в полном объеме. Об этом 7 ноября заявил президент Владимир Зеленский во время рабочей поездки на территорию Луганской области, находящуюся под контролем ВСУ.

President.gov.ua Владимир Зеленский. Донбасс

«Это необходимая предпосылка для безопасности развертывания последующего положительного политического процесса в Донецке и Луганске», — сказал Зеленский, слова которого обнародовала его пресс-служба.

Напомним, гражданская война в Донбассе вспыхнула в 2014 году после госпереворота в Киеве.

Как передавало ИА REGNUM, 5 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире одного из телеканалов страны заявил, что создание свободной экономической зоны планируется не только в Донбассе, но и на западе Украины.

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