Вашингтон, 7 ноября, 2020, 19:44 — ИА Регнум. Телеканал CNN объявил о победе в президентской гонке в США кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Соответствующая публикация появилась 7 ноября на официальном сайте телеканала.

Gage Skidmore Джо Байден

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По данным телеканала, Байден одержал победу в штате Пенсильвания и набрал 273 голоса выборщика, у действующего президента страны Дональда Трампа в активе 213 голосов.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября, однако подсчет голосов затянулся. В избирательном штабе главы Белого дома заявили о массовых фальсификациях со стороны демократов, в том числе в штате Пенсильвания.