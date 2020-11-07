Вашингтон, 7 ноября, 2020, 19:37 — ИА Регнум. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сократил отставание от кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена в штате Аризона. Об этом 7 ноября сообщает CNN.

Andrea Widburg Дональд Трамп и Джозеф Байден

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По данным, полученным после обработки 95% бюллетеней в штате Аризона, Байден набирает 49,5% голосов избирателей, у Трампа в активе 48,7% голосов избирателей.

Напомним, президентские выборы в США прошли 3 ноября, однако подсчет голосов избирателей продолжается до сих пор. Победитель определится после того, как станут известны результаты в ряде колеблющихся штатов.