Красногорск, 7 ноября, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В Подмосковье после крушения легкомоторного самолета возбудили дело по ч.3 ст. 263 Уголовного кодекса Российской Федерации (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Об этом 7 ноября сообщает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации (СКР).

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«Следственно-оперативная группа продолжает работать на месте происшествия, — говорится в сообщении. — В настоящее время осматривается воздушное судно, взлетная полоса изымаются образцы топлива, техническая документация».

Ранее ряд СМИ сообщил, что легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в районе села Семеновка в Московской области 7 ноября. По последим данным, в результате происшествия погибли два человека.

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