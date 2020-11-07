Санкт-Петербург, 7 ноября, 2020, 19:14 — ИА Регнум. В день 103-й годовщины Октябрьской революции 1917 года активисты Коммунистической партии «Коммунисты России» (КПКР) провели памятную акцию у одного из малоизвестных мест, связанных с участниками тех событий. Коммунисты провели торжественное возложение цветов к мемориальному обелиску в парке Лесотехнической академии на севере Петербурга.

КПКР Коммунисты у обелиска в парке Лесотехнической академии Петербурга

В братской могиле 6 ноября 1917 года (по старому стилю) здесь были похоронены рабочие-красногвардейцы, погибшие 26−31 октября в боях против наступавших на Петроград частей под командованием Керенского и Краснова, верных Временному правительству, свергнутому большевиками. А 30 августа 1918 года здесь же были похоронены моряки экспедиционного отряда Балтийского флота, погибшие в боях с интервентами, высадившимися в августе 1918 года в Архангельске.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе партии, около 30 активистов КПКР в буденовках и с красными бантами, соблюдая безопасную дистанцию, возложили цветы к памятнику погибшим революционерам.

Выступившие у обелиска ораторы подвергли критике власти за антисоциальную политику и жёсткие запреты на массовые акции. Ранее КПКР подавала заявку на митинг на площади Ленина, но в Смольном ее отклонили в связи с запретом массовых мероприятий в период пандемии.

«Затем в тени деревьев активисты отметили чаем с лекарственными травами 103-ю годовщину Великого Октября», — добавили в КПКР.