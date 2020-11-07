Киев, 7 ноября, 2020, 18:57 — ИА Регнум. Глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Украины Даниил Гетманцев призвал сократить дефицит бюджета на 2021 год. Об этом 7 ноября сообщает телеканал «Украина 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Флаг Украины

«Я считаю, что дефицит необходимо сократить. Я подал соответствующую правку в проект бюджета до 4,9% хотя бы», — отметил политик в комментарии телеканалу.

Гетманцев подчеркнул, что следующий год будет для Украины тяжелым, однако дефолта не предполагается.

В настоящее время дефицит украинского бюджета на 2021 год составляет порядка $9 млрд 500 млн, что составляет 6% от ВВП.