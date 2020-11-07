Вашингтон, 7 ноября, 2020, 18:53 — ИА Регнум. Выборы президента в США выиграл действующий глава государства Дональд Трамп. Об этом он сам сообщил 7 ноября на странице в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

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"Я (Дональд Трамп — прим. ИА REGNUM) выиграл выборы с большим отрывом!» — написал действующий глава Белого дома.

Как передавало ИА REGNUM, 7 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что на выборах президента в штате Пенсильвания и других регионах страны были зафиксированы нарушения.

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