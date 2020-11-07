Брюссель, 7 ноября, 2020, 18:27 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Об этом 7 ноября она сообщила на своей странице в Twitter.

Brexit

В ходе разговора дипломат отметила, что между Евросоюзом и Соединенным королевством по-прежнему остаются большие разногласия по вопросу выхода Великобритании из содружества.

«Мы подвели итоги переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Был достигнут определенный прогресс, но сохраняются большие разногласия, особенно в том, что касается равных условий и рыболовства», — отметила фон дер Ляйен.

Напомним, 1 февраля 2020 года Великобритания покинула Евросоюз после трех лет переговоров. До конца 2020 года, как о том договорились субъекты переговоров, будет действовать переходный период во время которого стороны должны договориться об условиях размежевания.